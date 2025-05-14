SPOR

86
78
58
57
51
50
47
46
46
46
44
43
42
40
38
35
35
20
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! O ihtimal gerçekleşmezse işleri çok ama çok zor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de büyük bir mucize olmaması durumunda ligi ikinci sırada tamamlayacak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesindeki muhtemel rakipleri yavaş yavaş netleşti. Seri başı olmak için birçok senaryonun gerçekleşmesini bekleyen sarı-lacivertlilerin karşılaşabileceği durumlar belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! O ihtimal gerçekleşmezse işleri çok ama çok zor...
Emre Şen

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayarak çok yüksek ihtimalle sezonu ikinci bitirecek Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme oynayacak olan sarı-lacivertlilerin rakipleri korkuttu.

SERİ BAŞI OLMAZSA DEV KULÜPLER VAR

Screenshot_1

Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Eğer bu aşamayı başarılı bir şekilde tamamlarsa, üçüncü ön elemede seri başı olmayı bekleyecek. Seri başı olamazsa dev kulüplerle karşılaşmak zorunda kalacak.

FENERBAHÇE NASIL SERİ BAŞI OLUR?

Screenshot_2

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda seribaşı olabilmesi için 4 ayrı ligde dört senaryodan en az üçünün gerçekleşmesi gerekiyor. Fransa'da Lille 4. olmayacak, Hollanda'da Utrecht ligi üçüncü bitirmeyecek, Belçika'da Club Brugge ikinci sırada yer almayacak ve Avusturya'da da Salzburg'un ikinci olmama durumunu bekleyecek. Bu ihtimallerden en az üçü olursa, Fenerbahçe üçüncü ön elemede seribaşı olacak ve kolay rakiplerle eşleşecek.

SERİBAŞI OLAMAZSA İŞİ ÇOK ZOR

1zjhjLTa90q-es8GQ6CI2Q

Fenerbahçe'nin seribaşı olamaması durumunda ise güçlü rakipler sarı-lacivertlileri bekliyor olacak. Feyenoord, Club Brugge, Rangers, Benfica ya da Sporting ile Lille ya da Marsilya gibi güçlü takımlardan biriyle Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için savaş verecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'den ayrıldı, 2. Lig'e transfer oldu! Süper Lig'den ayrıldı, 2. Lig'e transfer oldu!
Okan Buruk, iki kupa için takımdan söz aldı!Okan Buruk, iki kupa için takımdan söz aldı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonlar ligi son dakika transfer haberleri transfer haberleri Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

Hikmet Karaman, Avrupa'da ilk kupasına koşuyor! Yönettiği takıma çağ atlattı

Hikmet Karaman, Avrupa'da ilk kupasına koşuyor! Yönettiği takıma çağ atlattı

Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep'te sokaklar karıştı

Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep'te sokaklar karıştı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! O ihtimal gerçekleşmezse işleri çok ama çok zor...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! O ihtimal gerçekleşmezse işleri çok ama çok zor...

Dev finalde sürpriz kaleci kararı! Herkes ters köşe oldu

Dev finalde sürpriz kaleci kararı! Herkes ters köşe oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.