Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! O ihtimal gerçekleşmezse işleri çok ama çok zor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayarak çok yüksek ihtimalle sezonu ikinci bitirecek Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme oynayacak olan sarı-lacivertlilerin rakipleri korkuttu.

SERİ BAŞI OLMAZSA DEV KULÜPLER VAR

Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Eğer bu aşamayı başarılı bir şekilde tamamlarsa, üçüncü ön elemede seri başı olmayı bekleyecek. Seri başı olamazsa dev kulüplerle karşılaşmak zorunda kalacak.

FENERBAHÇE NASIL SERİ BAŞI OLUR?

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda seribaşı olabilmesi için 4 ayrı ligde dört senaryodan en az üçünün gerçekleşmesi gerekiyor. Fransa'da Lille 4. olmayacak, Hollanda'da Utrecht ligi üçüncü bitirmeyecek, Belçika'da Club Brugge ikinci sırada yer almayacak ve Avusturya'da da Salzburg'un ikinci olmama durumunu bekleyecek. Bu ihtimallerden en az üçü olursa, Fenerbahçe üçüncü ön elemede seribaşı olacak ve kolay rakiplerle eşleşecek.

SERİBAŞI OLAMAZSA İŞİ ÇOK ZOR

Fenerbahçe'nin seribaşı olamaması durumunda ise güçlü rakipler sarı-lacivertlileri bekliyor olacak. Feyenoord, Club Brugge, Rangers, Benfica ya da Sporting ile Lille ya da Marsilya gibi güçlü takımlardan biriyle Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için savaş verecek.