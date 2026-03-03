Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinin sebebi belli oldu! Şoke eden 'bağlama büyüsü' iddiası...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisine düşen ve şampiyonluk yarışında stresli günler geçiren Fenerbahçe'de, yıllardır süren kupa hasretine dair bu kez yeşil sahalardan değil, metafizik dünyasından akılalmaz bir iddia geldi.

Taraftarlar puan kayıplarının faturasını teknik heyete ve futbolculara keserken; Havas İlmi Uzmanı Ümit Karaman'ın Sarı-Lacivertli kulübün stadyumu ve tesisleri hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar gündeme tam anlamıyla bomba gibi düştü.

"STADYUM VE TESİSLERDE BAĞLAMA BÜYÜSÜ TESPİT ETTİM!"

Katıldığı bir mecrada Fenerbahçe'nin yıllardır süren şanssızlıklarını değerlendiren ve kulübün üzerinde kara bulutlar dolaştığını öne süren Ümit Karaman, hem Chobani Stadyumu'nda hem de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde "bağlama büyüsü" olduğunu iddia etti.

"GİZLİ CİSİMLER KOYULMUŞ, GİREN HERKES NASİBİNİ ALIYOR"

İddialarını daha da ileri taşıyan Karaman, stadyumun çeşitli bölgelerine bu büyüyle alakalı özel cisimler yerleştirildiğini belirterek şu tüyler ürperten (ve bir o kadar da tartışma yaratan) ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe stadyumunda ve tesislerinde net bir şekilde bağlama büyüsü tespit ettim. Stadyumun bazı yerlerine gizli cisimler koyulmuş. Ben gidip yerinde bakacaktım ama o an manevi olarak hazırlıklı olmadığım için gidip bakmadım. Şunu çok net söylüyorum; o stadyuma giren herkes bu büyüden nasibini alır ve etkilenir."

"BU BÜYÜYÜ BOZMAZSANIZ BAŞARILI OLAMAZSINIZ!"

Fenerbahçe yönetiminin bu durumu çözmeden sportif bir başarı elde etmesinin imkansız olduğunu savunan Karaman, "Siz bu büyüyü bozup o stadyumu temizlemezseniz, ne yaparsanız yapın asla başarılı sonuç alamazsınız." diyerek Sarı-Lacivertli camiaya seslendi.

Bu akılalmaz iddialar X (Twitter) başta olmak üzere sosyal medyada anında viral olurken; rakip takım taraftarları durumu tiye aldı, Fenerbahçeli taraftarlar ise "Hoca da değişti, başkan da değişti, oyuncular da... Acaba sorun gerçekten bu mu?" diyerek trajikomik yorumlarda bulundu.