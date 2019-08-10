Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan DG.Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
Bir flaş transfer daha açıklandı
''Fiorentina benim ikinci yuvam''
Neustaedter'den taraftara veda
İşte Martin Skrtel'in yeni takımı
Mirin'in yeni adresi belli oldu
Avcı'dan transfer açıklaması!
Trabzonspor’da Sparta Prag maçı biletleri satışa sunuldu
Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu
TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Trabzonspor, tur için umutlandı
Diagne Galatasaray'ın kamp kadrosunda
Bursaspor'dan Umut Meraş açıklaması
Okuyucu Yorumları 7 yorum