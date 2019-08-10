SPOR

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele olacak Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan DG.Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Neustaedter'den taraftara vedaNeustaedter'den taraftara veda
İşte Martin Skrtel'in yeni takımıİşte Martin Skrtel'in yeni takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Sivasspor Spor Toto Süper Lig cumhuriyet kupası

En Çok Okunan Haberler

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Fenerbahçe transferde durmuyor

Fenerbahçe transferde durmuyor

Bir flaş transfer daha açıklandı

Bir flaş transfer daha açıklandı

Mesut Özil kadro dışı!

Mesut Özil kadro dışı!

Alisson Becker, İstanbul'da yok

Alisson Becker, İstanbul'da yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Okuyucu Yorumları 7 yorum
VAY TESCİLLİ EMEK HIRSIZLARI VAY:))))
şuraya bide şike koyalım tam olsun
defans diye birşey yok orta sahan yok sağlam bir defans ve iyi organize edecek bir orta sahan yoksa bu yılda kevgire çevirirler bizi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

İşte F.Bahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu

Roman Neustaedter'den Fenerbahçe taraftarına veda

Neustaedter'den taraftara veda

Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı

İşte Martin Skrtel'in yeni takımı

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Vedat Muriqi: Dedem sayesinde Fenerbahçeli oldum

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.