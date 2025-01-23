Fenerbahçe'nin Skriniar transferinde Osimhen detayı! Yüzüne taktığı maskenin sebebi o...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Skriniar hakkında ilginç bir rastlantı ortaya çıktı. 2021 yılınd Napoli ile Inter arasında oynanan maçta Osimhen ile Skriniar kafa kafaya çarpışırken, yıldız oyuncunun kariyeri boyunca yüzüne takacağı maskeye Skriniar sebep olmuştu.

YÜZÜNE 6 PLAKA, ÇENESİNE 18 VİDA...

Skriniar ile çarpışan Osimhen, acı içinde yerde kalmış ve yüzüne 6 plaka, çenesine 18 vida takılmıştı. Bu maç sonrası Nijeryalı golcü daha sonra maçlara maske ile çıkmaya başlamıştı.

YÜZÜNDEN 3.5 SAATLİK BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Maçın ardından 3.5 saatlik bir ameliyata giren Osimhen, o dönemden sonra maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başlamıştı. Osimhen o dönemi şu şekilde anlatıyor...

"Bir sürü uykusuz gece. Uyuyamadım, acıyla yemek yiyemedim. Ama günün sonunda, ben bir aslanım ve sahip olduğum zihniyeti biliyorum..."