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Fenerbahçe'nin Skriniar transferinde Osimhen detayı! Yüzüne taktığı maskenin sebebi o...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.01.2025 09:25
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı Milan Skriniar çalımı sosyal medyada da gündem oldu. Okan Buruk'un en çok istediği savunma oyuncularından biri olan Skriniar transferinde araya girip saatler içinde bitiren sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdi. Skriniar transferi sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. Osimhen'in yüzüne taktığı maskenin sebebinin Skriniar olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Skriniar transferinde Osimhen detayı! Yüzüne taktığı maskenin sebebi o...
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Skriniar hakkında ilginç bir rastlantı ortaya çıktı. 2021 yılınd Napoli ile Inter arasında oynanan maçta Osimhen ile Skriniar kafa kafaya çarpışırken, yıldız oyuncunun kariyeri boyunca yüzüne takacağı maskeye Skriniar sebep olmuştu.

YÜZÜNE 6 PLAKA, ÇENESİNE 18 VİDA...

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Skriniar ile çarpışan Osimhen, acı içinde yerde kalmış ve yüzüne 6 plaka, çenesine 18 vida takılmıştı. Bu maç sonrası Nijeryalı golcü daha sonra maçlara maske ile çıkmaya başlamıştı.

YÜZÜNDEN 3.5 SAATLİK BİR OPERASYON GEÇİRDİ

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Maçın ardından 3.5 saatlik bir ameliyata giren Osimhen, o dönemden sonra maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başlamıştı. Osimhen o dönemi şu şekilde anlatıyor...

"Bir sürü uykusuz gece. Uyuyamadım, acıyla yemek yiyemedim. Ama günün sonunda, ben bir aslanım ve sahip olduğum zihniyeti biliyorum..."

Skriniar transferi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu transfere olumlu bakıyorum.
Olumsuz etkileri olabilir.
Sadece savunmaya transfer yetmez.

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Anahtar Kelimeler:
maske fenerbahçe galatasaray Osimhen
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