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Fenerbahçe’nin son gün transferi Miha Zajc

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, İtalya'nın Empoli ekibinde forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc’ı kadrosuna kattı. Zajc bugün İstanbul'a gelerek, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe’nin son gün transferi Miha Zajc

Spor Toto Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan ve puan tablosunda 14. sırada yer alan Fenerbahçe, ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk olarak Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı transfer eden sarı-lacivertliler daha sonra kiralık olarak Chelsea’den Victor Moses ve Galatasaray'dan ayrılan Serdar Aziz ile anlaşmıştı. Son olarak Kanarya kadrosunu Empoli forması giyen Miha Zajc ile anlaştı. 24 yaşındaki futbolcu 8 ve 10 numara mevkisinde görev yapıyor.

Slovenyalı futbolcu kariyerine ülkesinin NK Interblock Ljubljana takımında başladı. Daha sonra sırasıyla NK Olimpija, ASK Bravo ve NK Celje takımlarında kiralık olarak forma giyen Zajc, 2016-2017 sezonunda İtalya ekibi Empoli’ye transfer oldu.

Empoli ile parladı

Empoli’ye transfer olduktan sonra performansıyla dikkat çeken başarılı futbolcu, mavi-beyazlı formayla 2016-2017 sezonundan bu yana oynadığı toplam 68 maçta 12 gol, 20 asistlik performans gösterdi. Zajc son olarak 3 gün önce İtalya Serie A’da oynanan Empoli-Genoa maçında 80 dakika forma giydi.

10 numarada daha verimli

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miha Zajc 10 numara pozisyonunda daha etkili performans sergiliyor. Bu sezon Empoli formasıyla 10 numara olarak görev aldığı 10 maçta 2 gol, 2 asist üreten 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha olarak görev yaptığı müsabakalarda skora etki edemedi. Zajc kariyeri boyunca oynadığı 212 maçta 35 gol ve 35 asistlik performans gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig empoli Miha Zajc

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