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  4. Fenerbahçe'nin talebi TFF tarafından kabul edildi! Son maçta şike mi yapıldı?

Fenerbahçe'nin talebi TFF tarafından kabul edildi! Son maçta şike mi yapıldı?

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2025 18:55
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TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Rakibini 12-1 mağlup ettiği için şike soruşturması için başvuruda bulunan sarı-lacivertlilerin talebi kabul edildi ve inceleme başlatıldı.

Fenerbahçe'nin talebi TFF tarafından kabul edildi! Son maçta şike mi yapıldı?

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bitime 1 hafta kala Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı deplasmanda 12-1 yenerek büyük bir sürprize imza atmıştı.

FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİLER

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Aynı haftayı 1-0 galibiyetle geçen Fenerbahçe'ye 12-1'lik aldığı galibiyetle averajta +5 fark atan ABB Fomget için sarı-lacivertliler TFF'ye soruşturma talebinde bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti ve Fenerbahçe'nin talebini kabul etti. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG ile karşı karşıya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

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