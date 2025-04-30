Fenerbahçe'nin talebi TFF tarafından kabul edildi! Son maçta şike mi yapıldı?

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bitime 1 hafta kala Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı deplasmanda 12-1 yenerek büyük bir sürprize imza atmıştı.
Aynı haftayı 1-0 galibiyetle geçen Fenerbahçe'ye 12-1'lik aldığı galibiyetle averajta +5 fark atan ABB Fomget için sarı-lacivertliler TFF'ye soruşturma talebinde bulunmuştu.
TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti ve Fenerbahçe'nin talebini kabul etti. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması bekleniyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG ile karşı karşıya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
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