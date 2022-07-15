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Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! Yeni transfer listede yok

15.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu gönderdi. 25 kişilik kadroda yıldız isimler yer almadı. Rennes'e transfer olması beklenen Kim Min Jae'nin yanında; Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Max Meyer listede kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! Yeni transfer listede yok

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Öne Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin listesinde, Rennes ile transfer görüşmesi yapan Kim Min-Jae'nin olmaması dikkat çekti.

Öte yandan Marcel Tisserand, Luiz Gustavo'nun yanı sıra Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Max Meyer, Mbwana Samatta ve yeni transfer Tiago Çukur da listede yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN 25 KİŞİLİK KADROSU ŞÖYLE:

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Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Filip Novak

Attila Szalai

Willian Souza Arao Da Silva

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique

Bruma

Arda Güler

Miha Zajc

Miguel Crespo Da Silva

Burak Kapacak

İsmail Yüksek

Emre Mor

Mergim Berisha

Serdar Dursun

Bright Osayi-Samuel

Muhammed Gümüşkaya


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonlar ligi
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