Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi adına 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı.
Bu kararın ardından Fenerbahçe Kulübü de harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, 65 yaş üzeri üyelerine ve kombine kart sahiplerine "Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi" adı altında gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri hazırladı. 33 bin aile destek kolisi, sarı-lacivertli taraftarlara özel bir mektup ve hediye eşliğinde dağıtıldı.
(İHA)
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