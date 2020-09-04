Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün başkan vekili, yönetim kurulu üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulüpte başkan vekili Semih Özsoy, 12 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.
(AA)
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