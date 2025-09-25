Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran mazbatayı aldı! Ali Koç ile o diyalog olay oldu... Herkes o anları konuşuyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık koltuğu resmen Sadettin Saran’a geçti. 38. başkan olarak göreve başlayan Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Chobani Stadı’nda düzenlenen törenle mazbatalarını önceki başkan Ali Koç ve ekibinden teslim aldı. Tören, samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleşti.

Mazbata teslimi sırasında konuşan Ali Koç, devir sürecinin geçmişte yeterince sağlıklı yürütülemediğine dikkat çekti ve Sadettin Saran’a destek olmaya devam edeceklerini vurguladı:

AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME

"Daha evvel de olduğu gibi, bence ülkemiz için çok örnek seçimler yapmıştık. Bizim dönemimizde doğru dürüst bir devir teslim yapamadık ama Sadettin Başkan'ın döneminde devamlı paslaşıyoruz. Ne zaman isterlerse bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız yardım etmeye hazırlar. Çünkü çok fazla bilgi, çok fazla devam eden iş var. 38. başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın."

İLGİNÇ DİYALOG

Koç ayrıca, yeni başkan Saran’a sağlık ve sabır temennisinde bulundu:

"Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum, bu işler ruh sağlığını, beden sağlığını bozan işler." Bu sözlere gülerek karşılık veren

Saran, "Şimdiden başladı bile" dedi.

ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR

Sadettin Saran ise görevin zorluklarının farkında olduklarını belirterek, gördükleri desteğin motivasyonlarını artırdığını ifade etti:

"Evet, zor bir görev. Geceleri uykumuz kaçtığı oluyor, endişelendiğimiz zamanlar oluyor. Ama seçildikten sonra gösterdiğiniz ve bugün de burada bizlerle paylaştığınız bilgiler… Bundan sonra da yanımızda olacağınıza hepimiz inandık. Zaten yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz, biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız."

Yeni başkan ayrıca, amatör şubeleri en kısa sürede Ali Koç'un yönetimiyle birlikte ziyaret etmek istediklerini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir yere gitmiyoruz, buralardayız hep beraber."

Sadettin Saran yönetiminin öncelikli hedefleri arasında, futbolda Süper Lig şampiyonluğu kazanmak ve kulübün tüm branşlarında sürdürülebilir başarı sağlamak yer alıyor. Bu törenle birlikte Fenerbahçe’de Saran dönemi resmen başlamış oldu.