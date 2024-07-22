Fenerbahçe'nin yeni golcüsü uçağa biniyor! Mourinho'nun bir telefonu yetti... Sarı-Lacivertliler Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı... İşte sözleşme maddeleri

Yeni sezon öncesi kadrosunu golcü bir isimle de güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, forvete Cenk Tosun'un ardından bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir liste başı olan Youssef En-Nesyri transferinde, teknik direktör Jose Mourinho'nun ettiği telefon sonrası mutlu sona ulaştı.

18 MİLYON EURO + BONUSLAR

İspanyo Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.

En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; oyuncunun bir iki gün içerisinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.