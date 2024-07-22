SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü uçağa biniyor! Mourinho'nun bir telefonu yetti... Sarı-Lacivertliler Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı... İşte sözleşme maddeleri

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü uçağa biniyor! Mourinho'nun bir telefonu yetti... Sarı-Lacivertliler Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı... İşte sözleşme maddeleri

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.07.2024 07:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler Cenk Tosun'un yanı sıra forvete Youssef En-Nesyri'yi de getirmeye çok yakın.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü uçağa biniyor! Mourinho'nun bir telefonu yetti... Sarı-Lacivertliler Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı... İşte sözleşme maddeleri

Yeni sezon öncesi kadrosunu golcü bir isimle de güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, forvete Cenk Tosun'un ardından bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir liste başı olan Youssef En-Nesyri transferinde, teknik direktör Jose Mourinho'nun ettiği telefon sonrası mutlu sona ulaştı.

18 MİLYON EURO + BONUSLAR

youssef-en-nesyri-sevilla-fc-2022-23-1681379786-105384

İspanyo Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.

En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

GettyImages-1252025831

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; oyuncunun bir iki gün içerisinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Resmi görüşmeler başladı! Juve'ye 2. TürkResmi görüşmeler başladı! Juve'ye 2. Türk
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe fenerbaçe
En Çok Okunan Haberler
Korkutan olay! Seyir terası ziyarete kapatıldı

Korkutan olay! Seyir terası ziyarete kapatıldı

'Hatasız boyasız aracım hasar gördü' dedi gerçek bambaşka çıktı!

'Hatasız boyasız aracım hasar gördü' dedi gerçek bambaşka çıktı!

Batshuayi sonrası bir isim daha... Bu kez Beşiktaş devrede!

Batshuayi sonrası bir isim daha... Bu kez Beşiktaş devrede!

Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti! 'Listemizdeki önemli oyunculardan biriydi'

Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti! 'Listemizdeki önemli oyunculardan biriydi'

Futbol tarihinde böyle penaltı görülmedi! Topu topla engelledi, oyundan atıldı

Futbol tarihinde böyle penaltı görülmedi! Topu topla engelledi, oyundan atıldı

G.Saray'ın istediği yıldız için ManU'dan açıklama!

G.Saray'ın istediği yıldız için ManU'dan açıklama!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.