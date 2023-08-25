Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic formayı giydi, imzayı attı! İlk sözü 'Volkan Demirel' oldu...

Fenerbahçe uzun süren kaleci arayışının ardından mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler son oynanan Twente maçında Altay Bayındır'a veda ederken, yeni file bekçisi Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirdi.

"GELECEĞİNE DAİR SÖZ VERMİŞTİ"

Hırvat yıldız için imza töreni düzenleyen Sarı-Lacivertliler'de basın sözcüsü Selahattin Baki açıklamasında "Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

40 NUMARAYI GİYECEK

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

İLK SÖZLERİ...

Dominik Livakovic yaptığı açıklamada "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum." derken, Sarı-Lacivertliler'in efsane kalecisi Volkan Demirel'in de altını çizdi. Livakovic açıklamasında "Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu yoldu. Büyük maçları seviyorum. Baskı altında performansım artırıyor." dedi.

12. İMZA

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirdi.

