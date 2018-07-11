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Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Arçelik oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de beklenen gelişme yaşandı. Basketbol takımının sponsoru Doğuş Grubu ile yollar ayrıldı. Yönetim, yayınladığı mesajla Doğuş Ailesi’ne teşekkür etti. Sarı-Lacivertlier’in yeni sponsorunun Arçelik olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Arçelik oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Ülker ile olan sponsorluğun sona ermesinin ardından geçtiğimiz sezonun başında Doğuş Grubu’yla anlaşma sağlamıştı. Bu sayede basketbola yapılan yatırım hız kesmeden devam etti ve lig ile Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Euroleague’de bir final daha geldi.

Ancak uzun süredir biteceği konuşulan bu birliktelik dün resmen sona erdi. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geride bıraktığımız başarılı sezonun ardından Doğuş Grubu’yla erkek basketbol takımımız arasındaki isim sponsorluğu anlaşmamız sona ermiştir. Takımımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı, batka Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk olmak üzere tüm Doğuş Grubu Ailesi’ne en içten teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Grundig’le destek vermişti

Erkek basketbol takımının yeni dönemdeki sponsorluğu için en güçlü aday, Koç Grubu’nun lokomotif şirketlerinden biri olan Arçelik. Ali Koç, adaylık sürecinde yaptığı açıklamalarda yeni sponsorların hazır olduğunu söylemişti. Koç Grubu, Grundig markasıyla erkek voleybol takımına sponsor olmuştu. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol Ligi Fenerbahçe Arçelik

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