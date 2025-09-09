Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Domenico Tedesco oldu! Genç çalıştırıcının hayatı, kariyeri ve deneyimleri merak konusuydu... İşte karşınızda Tedesco

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve bunun ardından teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu koltuğu Domenico Tedesco'ya emanet etti. Sarı lacivertli ekipten yapılan resmi açıklamaya göre 39 yaşındaki İtalyan asıllı Alman teknik direktör ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Genç teknik adam an itibariyle İstanbul'a gelerek kendisini resmen sarı lacivertli kulübe bağlayacak imzayı atacak. İşte Domenico Tedesco'nun hayat hikayesi…

KÜÇÜK YAŞTA GÖÇ ETTİ!

Domenico Tedesco, Alman kökleri olan İtalyan bir ailenin çocuğu olarak 1985 yılında İtalya'da doğdu. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Tedesco, burada endüstri mühendisliğinden mezun olduktan sonra inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamladı.

ALTYAPI TEKNİK ADAMLIĞI İLE BAŞLADI

2006 yılında ASV Aichwald takımının genç yaş kategorisinde görev alan Tedesco, ardından Almanya’nın Stuttgart takımına geçti. Stuttgart’ın altyapısını çalıştıran genç teknik adam oradan da Hoffenheim'ın 17 ve 19 yaş altı takımlarında görev aldı.

İLK DENEYİMİ

İlk teknik direktörlük deneyimini 2016/17 sezonunda Erzgebirge Aue takımıyla yaşayan genç çalıştırıcı, buradaki 1.82 puan ortalaması yakaladı. Ardından gösterdiği bu performansla Schalke 04'ün başına geçti.

SCHALKE KARİYERİ…

Schalke’de 75 maça çıkan Tedesco, yakaladığı 1.57 puan ortalaması ile ilk sezonunda takımını lig ikincisi yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Son 16 turunda Manchester City'e 7-0 elenerek turnuvaya veda etti.

KUPA KAZANDI!

Schalke’deki performansının ardından Rusya’nın Spartak Moskova takımına giden Tedesco, Rus ekibini iki sezon çalıştırmasının ardından yeniden Almanya'ya döndü ve Aralık 2021'de RB Leipzig'in başına geçti. Leipzig ile Almanya Kupası'nı kazandı.

MİLLİ TAKIM MACERASI OLAYLI OLDU!

1,5 sezonluk görev süresinin ardından Belçika milli takımının patronu olan genç çalıştırıcı, takım içerisinde De Bruyne’nin olmamasının ardından kaptanlık için kaleci Thibaut Courtois sorun yaşamıştı. Thibaut Courtois, Tedesco varsa ben yokum restini çekince milli takıma ara vermişti.

Tedesco, 17 Ocak 2025'ten bu yana takım çalıştırmıyor.