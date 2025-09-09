SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Domenico Tedesco oldu! Genç çalıştırıcının hayatı, kariyeri ve deneyimleri merak konusuydu... İşte karşınızda Tedesco

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve ekibi Jose Mourinho’nun ardından yeni teknik direktörünü açıkladı. Sarı lacivertliler Domenico Tedesco ile anlaşarak, genç teknik direktörü İstanbul'a getirdi ve takımı ona emanet etti. Peki Tedesco kimdir? Çalıştığı takımlardaki başarıları ve hepsi haberin devamında…

Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Domenico Tedesco oldu! Genç çalıştırıcının hayatı, kariyeri ve deneyimleri merak konusuydu... İşte karşınızda Tedesco
Burak Kavuncu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve bunun ardından teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu koltuğu Domenico Tedesco'ya emanet etti. Sarı lacivertli ekipten yapılan resmi açıklamaya göre 39 yaşındaki İtalyan asıllı Alman teknik direktör ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Genç teknik adam an itibariyle İstanbul'a gelerek kendisini resmen sarı lacivertli kulübe bağlayacak imzayı atacak. İşte Domenico Tedesco'nun hayat hikayesi…

KÜÇÜK YAŞTA GÖÇ ETTİ!

Fenerbahçe nin yeni teknik adamı Domenico Tedesco oldu! Genç çalıştırıcının hayatı, kariyeri ve deneyimleri merak konusuydu... İşte karşınızda Tedesco 1

Domenico Tedesco, Alman kökleri olan İtalyan bir ailenin çocuğu olarak 1985 yılında İtalya'da doğdu. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Tedesco, burada endüstri mühendisliğinden mezun olduktan sonra inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamladı.

ALTYAPI TEKNİK ADAMLIĞI İLE BAŞLADI

Fenerbahçe nin yeni teknik adamı Domenico Tedesco oldu! Genç çalıştırıcının hayatı, kariyeri ve deneyimleri merak konusuydu... İşte karşınızda Tedesco 2

2006 yılında ASV Aichwald takımının genç yaş kategorisinde görev alan Tedesco, ardından Almanya’nın Stuttgart takımına geçti. Stuttgart’ın altyapısını çalıştıran genç teknik adam oradan da Hoffenheim'ın 17 ve 19 yaş altı takımlarında görev aldı.

İLK DENEYİMİ

Fenerbahçe nin yeni teknik adamı Domenico Tedesco oldu! Genç çalıştırıcının hayatı, kariyeri ve deneyimleri merak konusuydu... İşte karşınızda Tedesco 3

İlk teknik direktörlük deneyimini 2016/17 sezonunda Erzgebirge Aue takımıyla yaşayan genç çalıştırıcı, buradaki 1.82 puan ortalaması yakaladı. Ardından gösterdiği bu performansla Schalke 04'ün başına geçti.

SCHALKE KARİYERİ…

Fenerbahçe nin yeni teknik adamı Domenico Tedesco oldu! Genç çalıştırıcının hayatı, kariyeri ve deneyimleri merak konusuydu... İşte karşınızda Tedesco 4

Schalke’de 75 maça çıkan Tedesco, yakaladığı 1.57 puan ortalaması ile ilk sezonunda takımını lig ikincisi yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Son 16 turunda Manchester City'e 7-0 elenerek turnuvaya veda etti.

KUPA KAZANDI!

Fenerbahçe nin yeni teknik adamı Domenico Tedesco oldu! Genç çalıştırıcının hayatı, kariyeri ve deneyimleri merak konusuydu... İşte karşınızda Tedesco 5

Schalke’deki performansının ardından Rusya’nın Spartak Moskova takımına giden Tedesco, Rus ekibini iki sezon çalıştırmasının ardından yeniden Almanya'ya döndü ve Aralık 2021'de RB Leipzig'in başına geçti. Leipzig ile Almanya Kupası'nı kazandı.

MİLLİ TAKIM MACERASI OLAYLI OLDU!

Fenerbahçe nin yeni teknik adamı Domenico Tedesco oldu! Genç çalıştırıcının hayatı, kariyeri ve deneyimleri merak konusuydu... İşte karşınızda Tedesco 6

1,5 sezonluk görev süresinin ardından Belçika milli takımının patronu olan genç çalıştırıcı, takım içerisinde De Bruyne’nin olmamasının ardından kaptanlık için kaleci Thibaut Courtois sorun yaşamıştı. Thibaut Courtois, Tedesco varsa ben yokum restini çekince milli takıma ara vermişti.

Tedesco, 17 Ocak 2025'ten bu yana takım çalıştırmıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...
Ali Koç Tedesco'yu açıkladı! Hakan Safi'ye göndermede bulundu...Ali Koç Tedesco'yu açıkladı! Hakan Safi'ye göndermede bulundu...
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Apple'ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri...

Apple'ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri...

Bindiği araçtaki kart gündem olmuştu! Sahte çıktı, işlem başlatıldı

Bindiği araçtaki kart gündem olmuştu! Sahte çıktı, işlem başlatıldı

İşte karşınızda Domenico Tedesco!

İşte karşınızda Domenico Tedesco!

Ali Koç Tedesco'yu açıkladı! Hakan Safi'ye göndermede bulundu...

Ali Koç Tedesco'yu açıkladı! Hakan Safi'ye göndermede bulundu...

12 Dev Adam'dan tarihi adım! Yarı Finaldeyiz...

12 Dev Adam'dan tarihi adım! Yarı Finaldeyiz...

Barış Alper Yılmaz'dan flaş paylaşım! Özür diledi

Barış Alper Yılmaz'dan flaş paylaşım! Özür diledi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.