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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Vitor Pereira'nın elinden transferi kaptı!

01.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük bekleyiş sona erdi ve teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi. Portekizli teknik direktör, ayağını tozuyla ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı - lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira'nın da peşinde olduğu Diogo Pinto için harekete geçen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bu transferi özellikle istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Vitor Pereira'nın elinden transferi kaptı!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması adına hareketli saatler yaşanıyor. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmesi beklenen sarı-lacivertli ekipte bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Transferde bir yandan yıldız isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe bir yandan da maliyeti düşük ancak potansiyelli genç isimler arıyor.

CRESPO SONRASI

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Sezon başında transfer edilen Miguel Crespo'dan beklentilerin çok üzerinde verim alan Sarı-Lacivertliler rotasını yeniden Portekiz'e çevirdi. Kanarya bu bağlamda genç yıldızı gündemine aldı.

ÇOK GOLCÜ BİR 8 NUMARA

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Alınan bilgilere göre yönetim, Portekiz 2. Lig ekibi Estrela'da forma giyen Diogo Pinto'yu gözüne kestirdi.

Her konuda anlaşma sağlanan teknik direktör Jorge Jesus'un da 22 yaşındaki orta alan oyuncusu için çok olumlu bir rapor verdiği ve resmi girişimlerin başladığı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 400 BİN EURO

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8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen geçtiğimiz sezon Estrela formasıyla 34 maçta tam 14 gol atan Pinto'nun piyasa değeri sadece 400 bin Euro.

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Portekizli futbolcuya 3-4 kulübün daha talip olduğu belirtiliyor.

PEREIRA'NIN LİSTESİNDE!

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan ve şu anda Brezilya ekibi Corinthians'ta görev yapan Vitor Pereira'nın transfer listesi geçtiğimiz günlerde basına sızmıştı. Portekizli hocanın listesinde Diogo Pinto'nun da ismi yer alıyordu.

EN CİDDİ TALİP BRAGA

Pereira geçtiğimiz sezon başında Miguel Crespo'nun Estoril'den transferinde de başrol oynamıştı. Attığı gollerle adından söz ettiren Diogo Pinto'nun en ciddi taliplerinden birisinin Portekiz ekibi Braga olduğu öğrenildi.


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