SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sinan Engin resmen isim verdi! Roger Schmidt bombası! Ufukta tek sıkıntı görünüyor...

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ardından yeni teknik direktör için çalışmalar devam ediyor. Eylül ayındaki seçim için koltuğunu sağlama almak isteyen Başkan Ali Koç ‘un elini çabuk tutmak istediği bildirilirken, yorumcu Sinan Engin yeni teknik adamı açıkladı…

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sinan Engin resmen isim verdi! Roger Schmidt bombası! Ufukta tek sıkıntı görünüyor...
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nden elenilmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör için elini çabuk tutuyor. Başkan Ali Koç eylül ayında gerçekleşecek olan seçimde elini güçlendirmek adına taraftarın seveceği, hücum futbolunu benimsemiş, büyük bir teknik adamla anlaşması bekleniyor. Bu isim Beyaz tv ekranlarında yorumculuk yapan Sinan Engin tarafından duyuruldu. İşte o açıklamaları…

ROGER SCHMIDT BOMBASI!

Fenerbahçe nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sinan Engin resmen isim verdi! Roger Schmidt bombası! Ufukta tek sıkıntı görünüyor... 1

Beyaz Tv’de yorumculuk yapan Sinan Engin, “Büyük bir aksilik olmazsa Fenerbahçe’nin yeni hocası Roger Schmidt.” açıklamasını yaptı.

SCHMIDT İLE GÖRÜŞÜLÜYOR İDDİASI

Fenerbahçe nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sinan Engin resmen isim verdi! Roger Schmidt bombası! Ufukta tek sıkıntı görünüyor... 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun kendi youtube kanalında yaptığı yayında, ‘‘Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüşüyor. Kendisini göreve getirmek istiyorlar.’’ ifadesinde bulundu.

TAZMİNAT SIKINTISI!

Fenerbahçe nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sinan Engin resmen isim verdi! Roger Schmidt bombası! Ufukta tek sıkıntı görünüyor... 3

Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Roger Schmidt’in 2024 yılında Benfica’dan görevden alınmasının ardından yüklü bir tazminat kazandığı belirtildi. Portekiz ekibi ile 8.7 milyon euro’luk tazminata imza atan deneyimli teknik adamın şu ana kadar 4.35 milyon eurosu ödenirken, geriye kalan kısmını ise Fenerbahçe’den talep ettiği iddia edildi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Gençlerbirliği Gençlerbirliği
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...
Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz açıklaması!Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho SL Benfica fenerbahçe Roger Schmidt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Sinan Engin F.Bahçe'nin yeni teknik adamını açıkladı! Tek sıkıntı var...

Sinan Engin F.Bahçe'nin yeni teknik adamını açıkladı! Tek sıkıntı var...

Ali Koç'tan gece yarısı transfer hamlesi! Cimbom'u kızdıran teklif...

Ali Koç'tan gece yarısı transfer hamlesi! Cimbom'u kızdıran teklif...

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz açıklaması!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.