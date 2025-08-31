Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sinan Engin resmen isim verdi! Roger Schmidt bombası! Ufukta tek sıkıntı görünüyor...

Şampiyonlar Ligi’nden elenilmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör için elini çabuk tutuyor. Başkan Ali Koç eylül ayında gerçekleşecek olan seçimde elini güçlendirmek adına taraftarın seveceği, hücum futbolunu benimsemiş, büyük bir teknik adamla anlaşması bekleniyor. Bu isim Beyaz tv ekranlarında yorumculuk yapan Sinan Engin tarafından duyuruldu. İşte o açıklamaları…

Beyaz Tv’de yorumculuk yapan Sinan Engin, “Büyük bir aksilik olmazsa Fenerbahçe’nin yeni hocası Roger Schmidt.” açıklamasını yaptı.

SCHMIDT İLE GÖRÜŞÜLÜYOR İDDİASI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun kendi youtube kanalında yaptığı yayında, ‘‘Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüşüyor. Kendisini göreve getirmek istiyorlar.’’ ifadesinde bulundu.

TAZMİNAT SIKINTISI!

Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Roger Schmidt’in 2024 yılında Benfica’dan görevden alınmasının ardından yüklü bir tazminat kazandığı belirtildi. Portekiz ekibi ile 8.7 milyon euro’luk tazminata imza atan deneyimli teknik adamın şu ana kadar 4.35 milyon eurosu ödenirken, geriye kalan kısmını ise Fenerbahçe’den talep ettiği iddia edildi.