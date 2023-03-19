SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yeni transfer Oosterwolde Alanyaspor karşısında sadece 17 dakika sahada kalabildi!

Fenerbahçe'nin yeni transfer Oosterwolde Alanyaspor karşısında sadece 17 dakika sahada kalabildi!

19.03.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmanın henüz 17'nci dakikasında sakatlık şokuyla sarsıldı. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Oosterwolde Süper Lig'de ilk kez 11 başladığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transfer Oosterwolde Alanyaspor karşısında sadece 17 dakika sahada kalabildi!
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sevilla mücadelesiyle bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11’de görev almıştı. Ara transfer döneminde sarı-lacivertli renklere katılan 21 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 40'
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
1 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

17 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

oosterwolde-de-1

Ligde sadece Konyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan sol bek, ligin 26'ncı haftasında oynanan Alanyaspor karşısında da ilk 11'de karşılaşmaya başlarken, sahada yalnızca 17 dakika kalabildi.

Bir ilk! F.Bahçe 4. dakikada şoku yaşadı Bir ilk! F.Bahçe 4. dakikada şoku yaşadı

KENDİNİ YERE BIRAKTI!

503

Orta sahada topla buluştuğu esnada bir anda sekmeye başlayan Hollandalı oyuncu, kendisini yere bırakırken sağlık ekipleri oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti. Oosterwolde'nin kenara alınması sonrası oyuna Osayi Samuel dahil oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilk! F.Bahçe 4. dakikada şoku yaşadıBir ilk! F.Bahçe 4. dakikada şoku yaşadı
'1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!''1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'
UFC'de akıllara durgunluk veren anUFC'de akıllara durgunluk veren an
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika fenerbahçe Süper Lig ligi transfer dönemi yaşında süper li ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Altan Tan ve Ayhan Bilgen iddiası! Listelerde sürpriz...

Altan Tan ve Ayhan Bilgen iddiası! Listelerde sürpriz...

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Dani Alves'in hapishane günleri hiç de iyi gitmiyor!

Dani Alves'in hapishane günleri hiç de iyi gitmiyor!

''Türk futboluna operasyon çekiliyor'' dedi ve isimleri açıkladı!

''Türk futboluna operasyon çekiliyor'' dedi ve isimleri açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.