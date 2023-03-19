Fenerbahçe'nin yeni transfer Oosterwolde Alanyaspor karşısında sadece 17 dakika sahada kalabildi!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sevilla mücadelesiyle bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11’de görev almıştı. Ara transfer döneminde sarı-lacivertli renklere katılan 21 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

17 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Ligde sadece Konyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan sol bek, ligin 26'ncı haftasında oynanan Alanyaspor karşısında da ilk 11'de karşılaşmaya başlarken, sahada yalnızca 17 dakika kalabildi.

KENDİNİ YERE BIRAKTI!

Orta sahada topla buluştuğu esnada bir anda sekmeye başlayan Hollandalı oyuncu, kendisini yere bırakırken sağlık ekipleri oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti. Oosterwolde'nin kenara alınması sonrası oyuna Osayi Samuel dahil oldu.

