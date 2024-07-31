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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'in görüntüsü olay oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.07.2024 12:26
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Yeni sezon öncesi birçok yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de son transfer Allan Saint-Maximin'in görüntüsü eleştirilere neden oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'in görüntüsü olay oldu!

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına sürdüren Fenerbahçe, Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'i geçtiğimiz günlerde resmen kadrosuna katmıştı.

O GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

OPĞK

Son olarak Lugano ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemezken, Allan Saint-Maximin'in görüntüsü gündem oldu.

TARAFTARLAR ELEŞTİRDİ

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27 yaşındaki golcünün çekilen görüntüsü sonrası taraftarlar oyuncuya kilolu olduğu yönünde eleştirilerde bulundu.

14 GOL KATKISI YAPTI

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Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Fransız yıldız, 31 maçta 4 gol atıp 10 asist yaptı.

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