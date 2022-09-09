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Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

09.09.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michy Batshuayi, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atmasının ardından gündem oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında karşı karşıya geldiği Dinamo Kiev'i 2-1 yendi. Peki, Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Dinamo Kiev ile olan 1-1 eşitliği 90+2'de attığı golle 2-1 yapan Fenerbahçe oyuncusu Michy Batshuayi başarısı sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Batshuayi kimdir? İşte Michy Batshuayi'nin hayatı ve biyografisi...

BATSHUAYİ KİMDİR?

Michy Batshuayi-Atunga 2 Ekim 1993 tarihinde Brüksel'de dünyaya gelmiştir ve aslen Kongolu olan forvet, futbol kariyerine 2003-2004′te RFC Evere'de adım atmıştır. 2004-2005′te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçen Batshuayi, 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendikten sonra Brussels'e geri dönerek 2007-2008 sezonunu orada tamamlamıştır.

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer olarak profesyonel sözleşmeye imza atan Batshuayi, 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) (5′i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol atmıştır.

2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıkmıştır. Ligde 30 maçın 29′unda forma giyerken; 26′sında ilk 11′de sahaya çıkmış, 3 kere de sonradan oyuna girmiştir. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6′sında forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girmiştir.

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Dinamo Kiev Michy Batshuayi batshuayi fenerbahçe
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