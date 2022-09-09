Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Dinamo Kiev ile olan 1-1 eşitliği 90+2'de attığı golle 2-1 yapan Fenerbahçe oyuncusu Michy Batshuayi başarısı sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Batshuayi kimdir? İşte Michy Batshuayi'nin hayatı ve biyografisi...

BATSHUAYİ KİMDİR?

Michy Batshuayi-Atunga 2 Ekim 1993 tarihinde Brüksel'de dünyaya gelmiştir ve aslen Kongolu olan forvet, futbol kariyerine 2003-2004′te RFC Evere'de adım atmıştır. 2004-2005′te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçen Batshuayi, 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendikten sonra Brussels'e geri dönerek 2007-2008 sezonunu orada tamamlamıştır.

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer olarak profesyonel sözleşmeye imza atan Batshuayi, 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) (5′i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol atmıştır.

2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıkmıştır. Ligde 30 maçın 29′unda forma giyerken; 26′sında ilk 11′de sahaya çıkmış, 3 kere de sonradan oyuna girmiştir. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6′sında forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girmiştir.

