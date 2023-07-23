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Fenerbahçe'nin yeni transferi, daha top ayağına değmeden ayrılıyor! ''Şampiyon olmak istiyoruz'' demişti...

23.07.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması da giymiş olan ve daha sonra Marsilya'nın yolunu tutan genç oyuncu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattığını duyurmuştu. Genç oyuncu için İsmail Kartal'dan 'kiralık olarak gitsin' raporu çıkınca Bartuğ'nun menajeri kulüp aramaya başladı.

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Bartuğ Elmaz'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denilmişti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bartuğ, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim tamam dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

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Kendisinin takımda kalacağını düşünüp şampiyonluk sözleri kullanan Bartuğ için alınan karar genç oyuncuyu şoke etti. Menajeri, genç oyuncu için kiralık takım arayışına başladı.

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