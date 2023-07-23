Fenerbahçe'nin yeni transferi, daha top ayağına değmeden ayrılıyor! ''Şampiyon olmak istiyoruz'' demişti...

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Bartuğ Elmaz'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denilmişti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bartuğ, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim tamam dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Kendisinin takımda kalacağını düşünüp şampiyonluk sözleri kullanan Bartuğ için alınan karar genç oyuncuyu şoke etti. Menajeri, genç oyuncu için kiralık takım arayışına başladı.

