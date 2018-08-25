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Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2018 01:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes görüşmeler için İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul’a geldi. Londra üzerinden saat 23.55’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan 25 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Reyes kendisini karşılamaya gelen taraftarların hediye ettiği atkıyı takarak aracına doğru hareket etti. Diego Reyes’in araca binmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar meşalelerle tezahüratlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Diego Reyes reyes Fenerbahçe

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