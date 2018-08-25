Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul’a geldi. Londra üzerinden saat 23.55’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan 25 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Reyes kendisini karşılamaya gelen taraftarların hediye ettiği atkıyı takarak aracına doğru hareket etti. Diego Reyes’in araca binmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar meşalelerle tezahüratlarda bulundu.
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