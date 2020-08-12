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Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'da! İşte ilk açıklamaları...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.08.2020 17:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'a geldi. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından takımla beraber antrenmanda yer alacak. Havaalanında FB TV'ye açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Sarı Lacivertli takıma transfer olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'da! İşte ilk açıklamaları...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'a geldi. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından takımla beraber antrenmanda yer alacak. Havaalanında FB TV'ye açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Sarı Lacivertli takıma transfer olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Novak, "Uçuş nedeniyle yorgunum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum."

"Hedeflerim yüksek. Ligin en yüksek seviyesinde oynamak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Kariyerim için büyük bir adım attım. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım, sahaya çıkmayı bekliyorum."

"Umarım goller atmaya, asistler yapmaya devam ederim. Ancak önce takım, sonra benim gollerim ve asistlerim." dedi.

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