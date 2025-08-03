Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran için flaş iddia! Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu ''6 milyon euro fazla ödenmek zorunda kalındı''

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin Jhon Duran transferinin perde arkası aralanıyor. Transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilen ve uzun bir süre burada kalmasına karşın bir türlü resmi imzayı atmaması medyada oldukça gündem olmuştu. Fenerbahçe’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Ferudun Niğdelioğlu’nun Jhon Duran transferindeki iddiaları ise sosyal medyada gündem oldu.

‘‘6 M€ FAZLA ÖDENMEK ZORUNDA KALINDI’’

Yeni Açık youtube kanalına konuşan Niğdelioğlu, "Okan Özkan, Jhon Duran transferi yüzünden gitmiş. Erken getirmişler. O nedenle Duran'ın menajerlerine bir yıl için 6 M€ fazla ödemek zorunda kalındı." ifadelerini kullandı.

‘‘SENİN YÜZÜNDEN!’’

İddialarına devam eden Niğdelioğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dönemin sportif direktörü Okan Özkan’a ‘‘Sen Jhon Duran’ı erken getirdin, senin yüzünden oyuncunun menajerine 6 milyon euro fazla verdik’’ dediğini belirtti. Bu olaydan sonra Başkan Ali Koç ile Okan Özkan’ın arasının açıldığı ve bir süre sonra ayrılığın gerçekleştiği bildirildi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Ferudun Niğdelioğlu’nun bu iddiaları sonrası sosyal medya çalkalandı. Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı Okan Özkan’a sitemlerini dile getirirken, bir kısmı ise Niğdelioğlu’nun iddilarının doğrulanması gerektiğini belirtti.