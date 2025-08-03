SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran için flaş iddia! Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu ''6 milyon euro fazla ödenmek zorunda kalındı''

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran’ın İstanbul’a geldiği halde sarı lacivertlilere uzun bir süre imza atmamasının sebebi ortaya çıktı. Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu’nun iddiasına göre transfer için 6 milyon euro fazla ödenmek zorunda kalındı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran için flaş iddia! Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu ''6 milyon euro fazla ödenmek zorunda kalındı''
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin Jhon Duran transferinin perde arkası aralanıyor. Transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilen ve uzun bir süre burada kalmasına karşın bir türlü resmi imzayı atmaması medyada oldukça gündem olmuştu. Fenerbahçe’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Ferudun Niğdelioğlu’nun Jhon Duran transferindeki iddiaları ise sosyal medyada gündem oldu.

‘‘6 M€ FAZLA ÖDENMEK ZORUNDA KALINDI’’

Fenerbahçe nin yeni transferi Jhon Duran için flaş iddia! Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu 6 milyon euro fazla ödenmek zorunda kalındı 1

Yeni Açık youtube kanalına konuşan Niğdelioğlu, "Okan Özkan, Jhon Duran transferi yüzünden gitmiş. Erken getirmişler. O nedenle Duran'ın menajerlerine bir yıl için 6 M€ fazla ödemek zorunda kalındı." ifadelerini kullandı.

‘‘SENİN YÜZÜNDEN!’’

Fenerbahçe nin yeni transferi Jhon Duran için flaş iddia! Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu 6 milyon euro fazla ödenmek zorunda kalındı 2

İddialarına devam eden Niğdelioğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dönemin sportif direktörü Okan Özkan’a ‘‘Sen Jhon Duran’ı erken getirdin, senin yüzünden oyuncunun menajerine 6 milyon euro fazla verdik’’ dediğini belirtti. Bu olaydan sonra Başkan Ali Koç ile Okan Özkan’ın arasının açıldığı ve bir süre sonra ayrılığın gerçekleştiği bildirildi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Fenerbahçe nin yeni transferi Jhon Duran için flaş iddia! Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu 6 milyon euro fazla ödenmek zorunda kalındı 3

Ferudun Niğdelioğlu’nun bu iddiaları sonrası sosyal medya çalkalandı. Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı Okan Özkan’a sitemlerini dile getirirken, bir kısmı ise Niğdelioğlu’nun iddilarının doğrulanması gerektiğini belirtti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho'ya flaş talip! Yanıtı gündem oldu...Mourinho'ya flaş talip! Yanıtı gündem oldu...
Romulo için anlaşma tamamlandı! İşte takımı...Romulo için anlaşma tamamlandı! İşte takımı...
Anahtar Kelimeler:
transfer Ali Koç fenerbahçe Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Türkiye’yi korkutan tehlike! Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

Türkiye’yi korkutan tehlike! Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Mourinho'nun raporu sızdırıldı...

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Mourinho'nun raporu sızdırıldı...

Mourinho'ya flaş talip! Yanıtı gündem oldu...

Mourinho'ya flaş talip! Yanıtı gündem oldu...

Romulo için anlaşma tamamlandı! İşte takımı...

Romulo için anlaşma tamamlandı! İşte takımı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.