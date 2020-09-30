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Fenerbahçe’nin yeni transferi Papiss Cisse, İstanbul’da!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri yapacağı Papiss Cisse, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Papiss Cisse, İstanbul’da!

Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor'da forma giyip gol kralı olan ve şu an boşta bulunan forvet oyuncusu Papis Cisse'yi İstanbul'a getirdi. Oyuncu az önce havalimanına indi.

ZE LUIS'TEN VAZGEÇİLDİ!

Porto'lu Ze Luis'ten yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi olan Papiss Cisse'de karar kıldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, İstanbul'daki görüşmenin ardından 35 yaşındaki Senegalli golcüye imzayı attıracak. Cisse, Fenerbahçe ile görüşme yapmak için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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