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Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses için Sarri eleştirisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.02.2019 08:13 | Son Güncelleme

Nijeryalı eski futbolcu Garba Lawal, Victor Moses'ın Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri'yi eleştirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses için Sarri eleştirisi

Fenerbahçe'nin Chelsea'den 18 aylığına kiraladığı Victor Moses için Nijeryalı eski futbolcu Garba Lawal'dan yorum geldi. Lawal, Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri'yi eleştirirken ''Her teknik direktörün kendine göre düşüncesi vardır. Moses ile sorunu neydi bilmiyoruz. Sarri yerine başka bir teknik direktör gelirse belki Moses'i geri çağırabilir.'' dedi.

''CHELSEA'YE DÖNEBİLİR''

Moses'in Fenerbahçe'de kendini göstereceğini belirten Lawal, ''Fenerbahçe'de kendisine 2. şansı buldu ve Sarri'nin ne kadar büyük bir hata yaptığını gösterecektir. Fenerbahçe'de iyi oynarsa Chelsea'ye dönebilir'' sözlerini kullandı. (SPORX)

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