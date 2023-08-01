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Fenerbahçe'nin yeni transferleri gece yarısı İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolü sonrası imza...

01.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin, İtalya’nın Sassuolo Kulübü’nden kadrosuna katacağı milli oyuncu Mert Müdür ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Sloven oyuncu Miha Zajc, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin İtalya’nın Sassuolo Kulübü’nen prensip anlaşmasına vardığı 24 yaşındaki milli futbolcu Mert Müdür ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığı 29 yaşındaki Sloven futbolcu Miha Zajc, İstanbul’a geldi.

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Müldür’ü taşıyan uçak saat 23.40’da, Zajc’ı taşıyan uçak ise 23.50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Her iki futbolcu da havalimanındaki pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen özel araçlara binerek havaalanından ayrıldı.

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Mert Müldür ve Miha Zajc’ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Mert Müldür, geçen sezon İtalya ekibi Sassuolo’da sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalırken, çıktığı 3 resmi maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı. Müldür, milli takım ile bu zamana kadar 18 maçta forma giyerken, 1 de gol kaydetti. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıkan Zajc ise 5 gol, 4 asist üretti.

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