Fenerbahçe futbolcusu Ferdi Kadıoğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Süper Lig'in 1. haftasında Ümraniyespor ile oynanan maçtan 3-3 eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu üç puan alamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti. Peki Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ünlü futbolcunun hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu 7 Ekim 1999 yılında Hollanda Amhem'de dünyaya geldi.

Ferdi Kadıoğlu'nun tam adı Ferdi Erenay Kadıoğlu'dur. Ünlü futbolcu Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de oynamaktadır.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ferdi Kadıoğlu'nun altyapı kariyeri:

2006-2008 AZ 2000

2008-2009 Rijkerswoerd

2009-2016 NEC Nijmegen/Oss

Ferdi Kadıoğlu'nun profesyonel futbol kariyeri:

2016-2018 NEC Nijmegen

2018- Fenerbahçe

Ferdi Kadıoğlu'nun Millî takım kariyeri:

2015 Hollanda U-16

2015-2016 Hollanda U-17

2016 Hollanda U-18

2017-2018 Hollanda U-19

2018-2021 Hollanda U-21

2022- Türkiye

