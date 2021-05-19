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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Diego Perotti, İstanbul'u terk etti

19.05.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe sağlık heyetini dinlemeyen Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin futbol hayatı tehlikede. Fenerbahçe sağlık heyetinin onay vermemesine rağmen ameliyat olan yıldız oyuncu İstanbul'u terk etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Diego Perotti, İstanbul'u terk etti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sezon başındaki en büyük transfer hamlelerinden biri olan Diego Perotti, futbolculuk kariyerinin noktalanma ihtimaliyle karşı karşıya. 29 Kasım 2020'de oynanan Beşiktaş maçından sonra sahalara geri dönemeyen Arjantinli yıldızın, Fenerbahçe sağlık heyetinin onaylamamasına rağmen kişisel doktorunu dinleyerek dizinden ameliyat olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL’U TERK ETTİ!

Tedavi sürecinde de kendi doktorunun programı doğrultusunda çalışan Perotti'nin sakatlığının geçmediği, hatta ameliyat olduğu ayağındaki sinirlerde zedelenme olduğu belirtildi. Fenerbahçe sağlık heyeti de 32 yaşındaki yıldız ismin yeniden sahalara dönüşünün zor olduğunu raporladı. Yönetim, Perotti'nin geleceğini görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırırken Arjantinli futbolcu Türkiye'yi apar topar terk ettiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Perotti
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