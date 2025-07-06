Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Becao ayrılabilir! İtalya ve Fransa'dan talipleri olan savunma oyuncusu için Fenerbahçe karar verecek...

Teknik direktör Jose Mourinho’nun geçtiğimiz sezon kadroda pek fazla düşünmediği yıldız oyuncu için gönderilebilir raporu verdiği öğrenilirken, 29 yaşındaki oyuncu için talipler bekleniyordu. İtalya Seri A ekiplerinden Udinese’nin eski oyuncusuna talip olduğu ve Fenerbahçe’ye resmi teklif yapmak için hazırlandığı bildirildi.

İTALYANLAR OPSİYONLU KİRALIK DÜŞÜNÜYOR

İtalya Seri A ekibi Udinese eski oyuncusunu tekrar kadroya katmak isterken, Fenerbahçe’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin oyuncuyu bonservisiyle satmak istemesi ise bu transferin önünü tıkayan bir durum. Hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından tarafların net bir karara varacağı gelen bilgiler arasında.

NANTES DE TALİP OYUNCUYA

Brezilyalı stopere transferde sürpriz bir talip daha çıktı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Rodrigo Becao'yu radarına aldı. Nantes yönetiminin önümüzdeki günlerde Becao'nun durumu ve transfer şartları hakkında sarı lacivertli kulüple resmi temas kurması bekleniyor.