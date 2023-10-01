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Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Süper Lig'de bir ilki yaşadı! Rizespor maçıyla...

01.10.2023 18:19 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Dusan Tadic; mücadelede 1 gol - 1 asistlik bir performans sergilerken, Süper Lig'de de bir ilki yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Sırp futbolcu Dusan Tadic, 1 gol, 1 asistlik performansla galibiyette önemli rol oynadı.

TADIC, SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPTI

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Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe’de Tadic, 75. dakikada da fileleri havalandırırken, Süper Lig’de ilk kez gol attı.

TOPLAM GOL SAYISI 5 OLDU

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34 yaşındaki futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe formasıyla 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 5’e yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kalırken tribünlerden de büyük alkış aldı.

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