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Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'ya iki talip birden! Son görüşme...

18.04.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'nın talipleri artmaya devam ediyor. Golcü oyuncu için Brezilya'nın ardından ABD'den de teklifler gelirken, menajeriyle temasa geçildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'ya iki talip birden! Son görüşme...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ederken, talipleri de artıyor.

Attığı gollerle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutan Enner Valencia'nın geleceği halen netlik kazanmazken, yıldız isim için yeni gelişmeler yaşandı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

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Alınan bilgilere göre Brezilya'dan sonra ABD'den de Valencia'ya kanca atıldı. ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United ve Los Angeles FC'nin 33 yaşındaki forvetin menajeriyle temasa geçip resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Daha önce de Brezilya ekibi Internacional yıllığı 2.5 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ HAZIR!

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Fenerbahçe'nin Enner Valencia'ya teklifinin ise 1.8 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler artık yıldız futbolcunun vereceği karara çevrildi. Valencia'nın Sarı- Lacivertli takımda çok mutlu olduğu ancak yeni sözleşme süresinin 3 yıla çekilmesi konusunda ısrar ettiği ifade edildi.

SON BİR GÖRÜŞME...

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Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi ve Ekvadorlu forvet arasında son bir görüşme daha olması bekleniyor. Bu kritik zirvede ya yeni sözleşme konusunda el sıkışılacak ya da Valencia kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan tecrübeli futbolcu 27 gol ve 4 asistlik harika bir performans sergiledi.

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