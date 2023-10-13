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  4. Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, milli arada da golünü attı! Faroe Adaları maçının 4. dakikasında...

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, milli arada da golünü attı! Faroe Adaları maçının 4. dakikasında...

13.10.2023 02:33 | Son Güncelleme:
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EURO 2024 Elemeleri E Grubu 6. maçında Faroe Adaları ile Polonya karşı karşıya geldi. Torsvollur Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski ilk 11'de başladı. Polonya Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı futbolcu, ilk yarıya damga vuran isim oldu. İşte detaylar...

Faroe Adaları ile Polonya, EURO 2024 Elemeleri E Grubu 6. maçında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Polonya oldu. Torsvollur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Polonya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takım formasıyla ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim oldu.

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Mücadelenin 4. dakikasında gelişen Polonya atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Szymanski, yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada 59 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, yerini Swiderski'ye bıraktı.

Polonya'nın diğer golünü ise 65. dakikada Antalyaspor'da forma giyen Adam Buksa kaydetti.

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