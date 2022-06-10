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Fenerbahçe'nin yıldızını söktü aldı! Acun Ilıcalı, Ozan Tufan'ı resmen transfer etti

10.06.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performanslar sergileyen Ozan Tufan'ın sarı lacivertli kulüpteki kariyeri artık son buluyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City bu transferi her an açıklayabilir.

Fenerbahçe'nin yıldızını söktü aldı! Acun Ilıcalı, Ozan Tufan'ı resmen transfer etti
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçını saha kenarındaki koltuklardan takip eden Acun Ilıcalı, devre arasında Ozan Tufan ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

Acun Ilıcalı'nın Ozan Tufan hakkında kendisine sorulan soruyu olumlu olarak yanıtladığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA NE KADAR GİRECEK?

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Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis geliri de elde etmesi beklenirken, bu rakamın 3-4 milyon euro arası bir tutar olacağı iddia ediliyor. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde Sarı-lacivertlilerin kasasına girecek rakama bir de bonus ücreti eklenecek. Ozan Tufan'n güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro. Ozan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla geçtiğimiz dönem fiyatını 11 milyon euroya kadar çıkarmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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