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Fenerbahçe'nin yıldızları listede! Napoli'den transfer akını Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Crespo'dan sonra...

12.12.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'nin yıldızları performanslarıyla parlamaya devam ederken, Sarı-Lacivertliler'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan İtalyan devi Napoli, yeni isimler için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızları listede! Napoli'den transfer akını Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Crespo'dan sonra...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de transfer harekatı iyiden iyiye hız kazanırken, gelecek isimler kadar Süper Lig'e veda edecek isimler de merak konusu olmaya başladı. Süper Lig'in lideri olan ve yoluna gümbür gümbür devam eden Fenerbahçe'nin yapacağı transfer hamleleri de merak konusu olurken, daha önce Sarı-Lacivertliler'den Eljif Elmas, Kim Min-Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli yeni bir hamleye daha hazırlanıyor.

ARDA, FERDİ, CRESPO...

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo gibi yıldızları yakın markaja alan Napoli'nin Osayi Samuel'i de radarına aldığı öğrenildi.

SIRADAKİ İSİM OSAYI

osayi

Habere göre; İtalyan devi Giovanni Di Lorenzo'ya alternatif olarak Osayi Samuel'i listesine aldı. Sarı-Lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun bu ilgiye nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.

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