Fenerbahçe'nin yıldızları Tadic ve Dzeko'dan 'Çetnik Selamı' açıklaması! "Bizden korkuyorlar"

Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic, Amerika Açık'ta şampiyon olarak kariyerinin 24. Grand Slam'ını kazandı. Şampiyonluk sonrası Sırbistan Milli Takım uçağında büyük coşku yaşanırken, uçaktaki isimlerden biri de Fenerbahçe'nin futbolcusu Dusan Tadic'ti. Kutlamalar sırasında Tadic'in yaptığı hareket, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

DZEKO'NUN RAHATSIZ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Çetnik selamı veren Tadic'e tepkiler gelirken, serçe ve yüzük parmağını kapatarak selam veren Tadic, ırkçılık yapmakla suçlandı. Bazı kullanıcılar bu selamın Sırplar için "baba-oğul ve kutsal ruh"u temsil ettiğini belirtirken, kimisi ise Bosna Savaşı'nda katliam sonrası kullanılan bir hareket olduğu gerekçesiyle Tadic'in özür dilemedi gerektiğini söyledi. Hatta iddiaya göre, Fenerbahçe'nin yıldızı Bosnalı yıldızı Dzeko'nun da bu olaydan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Yaşanan bu durumun ardından Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan konuyla alakalı açıklama geldi.

"BİZDEN KORKUYORLAR..."

Çarşamba günkü idmana takım arkadaşı Edin Dzeko ile birlikte gelen Tadic, "Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 4 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz." şeklinde konuştu. İki oyuncu haklarındaki spekülasyonlara karşılık "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal" diye karşılık verdi.

"KİMSE İNANMASIN"

Edin Dzeko ise, "Tadic'le neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın" sözlerini sarf etti.

