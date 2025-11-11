Fenerbahçe'nni eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan şok istekler! Benfica başkanı Rui Costa'ya ardı arkası kesilmeyen maddeler...

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Portekiz devi Benfica’nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho hem lig de hem de Şampiyonlar Ligi’nde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını çileden çıkartırken, devre arası öncesi yönetimden istekleri şok etkisi yarattı. İşte detaylar…

PORTEKİZ BASINI DUYURDU!

Portekiz basınından Record’un haberine göre Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ara transfer dönemi talepleri; sol kanat, sağ kanat, sol bek, orta saha ve forvet.

FORMSUZ GÖRÜNTÜSÜ TARAFTARDA ELEŞTİRİYE NEDEN OLDU!

Portekizli hoca imza töreninde, "Benfica'ya gelerek kendi seviyeme geri döndüm şimdi. Çünkü benim seviyem dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırmaktır." Diyerek hem Fenerbahçe’ye taş atmış hem de Benfica’nın seviyesine yönelik bir övgüde bulunmuştu. Benfica taraftarları takımın ligde henüz daha 11 maçta 4 beraberlik alması ve Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 4 mağlubiyet alması taraftarda bardağı taşırdı. Portekiz ekibinin taraftarlarının ünlü hocanın sözleriyle eylemlerinin bir olmadığı yönünde eleştiriler yaptığını iddia ediliyor.