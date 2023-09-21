Fenerbahçe Nordsjaelland'ı 3-1 ile geçti, Sarı-Lacivertliler seriyi Avrupa'da da bozmadı! Yeni transfer 11 yıl sonra ilki gerçekleştirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Nordsjaelland'ı konuk etti. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan, Süper Lig'de 4, Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı kazanırken, bu karşılaşmada da rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı ve seriyi Avrupa'da da bozmadı.
Mücadele santra vuruşunun hemen ardından rakip savunmanın ayağından topu çalan Mert Hakan Yandaş, kaleyi gördü vurdu ancak top az farkla auta gitti.
Dakikalar 6'yı gösterirken Oosterwolde taç çizgisi önünden ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinden Batshuayi'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmada gol kilidi 24'te açıldı. Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta Fred iyi yere ortalarken Crespo şık bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Dakikalar 30'u gösterirken fark ikiye çıktı. Ön alan baskısıyla rakip yarı sahanın ortalarında topu kapan Fred'in derinlemesine pasını ceza alanı ön çizgsinde kontrol eden Batshuayi, sağına çekip yakın köşeye yerden vurdu ve topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu.
39'uncu dakikada ceza sahası içinde İbrahim Osman’a atılan pasta savunmanın araya girmesiyle top Ingvartsen’in önünde kaldı. Ingvartsen’in sağ çaprazdan beklemeden yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. Sarı-lacivertlilerin sağ kanattan kazandığı korneri Mert Hakan Yandaş kullandı. Savunmadan seken topa kale alanı önünde Serdar Aziz kafayı vurdu ve yakın köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Konuk ekip Nordsjaelland, farkı 2'ye indirdi. Fenerbahçe savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu penaltı noktası üzerinde önün bulan Tverskov bekletmeden sağdaki Villadsen'i gördü. Kale alanının önüne doğru inip çaprazdan vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu.
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