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Fenerbahçe Nordsjaelland'ı 3-1 ile geçti, Sarı-Lacivertliler seriyi Avrupa'da da bozmadı! Yeni transfer 11 yıl sonra ilki gerçekleştirdi

21.09.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe H grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarırken gruptaki ilk mücadelesinde 3 puanı hanesine yazdırdı ve iyi bir başlangıç yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Nordsjaelland'ı konuk etti. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan, Süper Lig'de 4, Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı kazanırken, bu karşılaşmada da rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı ve seriyi Avrupa'da da bozmadı.

HENÜZ 15'İNCİ SANİYE...

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Mücadele santra vuruşunun hemen ardından rakip savunmanın ayağından topu çalan Mert Hakan Yandaş, kaleyi gördü vurdu ancak top az farkla auta gitti.

BATSHUAYI İLE GOLE YAKLAŞTIK

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Dakikalar 6'yı gösterirken Oosterwolde taç çizgisi önünden ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinden Batshuayi'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

KİLİDİ CRESPO AÇTI

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Karşılaşmada gol kilidi 24'te açıldı. Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta Fred iyi yere ortalarken Crespo şık bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

BATSHUAYI BU KEZ ATTI

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Dakikalar 30'u gösterirken fark ikiye çıktı. Ön alan baskısıyla rakip yarı sahanın ortalarında topu kapan Fred'in derinlemesine pasını ceza alanı ön çizgsinde kontrol eden Batshuayi, sağına çekip yakın köşeye yerden vurdu ve topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu.

HARİKA KURTARIŞ

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39'uncu dakikada ceza sahası içinde İbrahim Osman’a atılan pasta savunmanın araya girmesiyle top Ingvartsen’in önünde kaldı. Ingvartsen’in sağ çaprazdan beklemeden yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. Sarı-lacivertlilerin sağ kanattan kazandığı korneri Mert Hakan Yandaş kullandı. Savunmadan seken topa kale alanı önünde Serdar Aziz kafayı vurdu ve yakın köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

FARK 2'YE İNDİ

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Konuk ekip Nordsjaelland, farkı 2'ye indirdi. Fenerbahçe savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu penaltı noktası üzerinde önün bulan Tverskov bekletmeden sağdaki Villadsen'i gördü. Kale alanının önüne doğru inip çaprazdan vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu.

FRED'DEN 11 YIL SONRA BİR İLK...

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Fred, Caner Erkin'den (2 asist vs Borussia Mönchengladbach; Ekim 2012) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk oyuncu oldu.

SIRADAKİ RAKİP SPARTAK TRNAVA

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Sarı-Lacivertliler gruptaki ikinci maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak. Mücadele 5 Ekim Perşembe günü Anton Malanski Stadı'nda oynacak.

MONTELLA STADYUMDAN TAKİP ETTİ

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A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Nordsjaelland karşılaşmasını stadyumdan takip etti.

TARAFTARLAR TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

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Fenerbahçe taraftarları, Nordsjaelland ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 42 bin sarı-lacivertli taraftar mücadeleyi stadyumdan izledi.

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