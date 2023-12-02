Fenerbahçe-Nordsjaelland maçının faturası ortaya çıktı! Tüm oklar İsmail Kartal'a yöneldi

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçının faturası İsmail Kartal'a kesildi. Alınan 6-1'lik yenilgi sonrası darmaduman olan sarı-lacivertlilerde yönetim 'acil' olarak toplandı. Yapılan toplantıda takımın performansı masaya yatırıldı.

KADROYU KÖTÜ KULLANDI

Yapılan toplantıdan çıkan sonuçta, İsmail Kartal'ın mevcut kadroyu kötü kullandığı ifade edildi. Yapılan oyuncu değişikliklerinde de hata yaptığı ifade edilen İsmail Kartal için eleştiriler en üst boyuta çıktı.

TADIC'İ YEDEĞE ÇEKMEDİ

Tadic'in haftalardır düşen performansına rağmen kadrodan kesmeyen İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri de değerlendirilmeye başlandı. Skorun 3-1'e geldiği anlarda risk almayıp, çift forvet yerine Batshuayi'yi oyundan çıkarıp Dzeko'yu sahaya süren İsmail Kartal'ın B planının da olmadığı haberin detaylarında yer aldı





