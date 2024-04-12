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Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolup taşacak! İşte Sarı-Lacivertliler'in yarı finale kalması halinde kazanacağı para

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.04.2024 14:26
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe çeyrek final mücadelesi ilk turunda Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup olurken, turu İstanbul'a bıraktı. Sarı-Lacivertliler'in adını yarı finale yazdırması halinde kazanacağı para ödülü de belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe sahasdan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gelecek hafta oynanacak rövanş mücadelesinde rakibini en az 2 farklı mağlup ederek tur atlama planları yapan temsilcimiz çalışmalarına şimdiden başlarken, bunu başarması halinde Sarı-Lacivertliler'i bekleyen para ödülü de belli oldu.

3 ÖN ELEME TURUYLA GRUPLARDA

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Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Konferans Ligi macerası 3 ön eleme turuyla başladı. Sarı-lacivertliler sırasıyla Zimbru, Maribor ile Twente engellerini geçti ve grup aşamasına adını yazdırdı.

Fener bahçe, UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme maçlarından 1 milyon 650 bin Euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler, gruplara kaldığı için 2 milyon 940 bin Euro, kat sayı olarak da 979 bin Euro'yu kasasına koydu.

GRUPLARDA 4 GALİBİYET

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler galibiyet başına 500 bin eurodan toplam 2 milyon euro gelir elde etti. Grubunu lider bitiren Fenerbahçe, 650 bin euroluk ek geliri kasasına koydu. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldığı için 600 bin euroluk geliri daha hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise ile eşleştiği son 16 turundan ilk maçı kazandı ve 500 bin euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler rövanşta kaybetmesine rağmen skor avantajıyla üst tura yükseldi ve 1 milyon euroluk çeyrek final bonusunu da kazandı.

2.5 MİLYON EURO'LUK RÖVANŞ

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Fenerbahçe, Olympiakos'u rövanş maçında mağlup etmesi halinde UEFA'dan 500 bin Euro daha gelir elde edecek. Sarı-lacivertliler en az 2 farklı galibiyetlerde ise üst tura adını yazdıracak. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde 2 milyon Euro'luk bonusu da hanesine yazdıracak.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performans sonrası toplamda 10 milyon 319 bin euroluk gelir elde etti.

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