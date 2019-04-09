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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.04.2019 21:06 | Son Güncelleme

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-0 yenildi. Deplasmanda oynadığı ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı lacivertli ekip, turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalya temsilcisi Imoco Volley'e 3-0 yenildi.

Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli ekip, organizasyona veda etti.

Birinci sete iki takım dengeli başladı. Fenerbahçe Opet, servis atışlarında hata yapınca Imoco Volley köşelerden sayılar buldu. İtalya temsilcisi, seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete çok hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, 5-1 öne geçti. Çabuk toparlanan Imoco Volley, skoru 10-10'da eşitledi. Sarı-lacivertlilerin atakları rakibin bloklarına takılınca İtalya temsilcisi üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe Opet'in son bölümde yaptığı basit hatalar sonrası Imoco Volley seti 25-22 kazandı ve skoru 2-0 yaptı.

Karşılıklı ataklarla devam eden üçüncü sette Imoco Volley, skoru 22-22'de eşitledi. Seti 28-26 alan konuk ekip, maçı da 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Pawel Burkjewicz (Polonya), Simisa Isajlovic (Avusturya)
Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)
Imoco Volley: Sylla, Danesi, Fabris, Kimberly, De Kruijf, Wolosz (De Gennaro, Fersino)
Setler: 18-25, 22-25, 26-28
Süre: 88 dakika (24, 29, 35)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Opet cev şampiyonlar ligi

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