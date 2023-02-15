Fenerbahçe oyuncularından depremzedelere 600 bin TL'lik yardım! Şarkıcı Derya Uluğ böyle duyurdu

Türkiye'yi sarsan iki yıkıcı deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Ünlü Şarkıcı Derya Uluğ, Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve takım arkadaşlarının deprem bölgesi için 600 bin TL değerinde çadır yardımında bulunduklarını Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu.

PAYLAŞILMASINI İSTEMEDİLER

Kahramanmaraş depremi için bağış ve yardım kampanyaları devam ederken ünlü sanatçılar ve sporculardan da destek gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve takım arkadaşları da deprem afet bölgesi olan Adıyaman'da kullanılmak üzere 600 bin TL değerinde çadır bağışında bulundular.

"Kendileri paylaşmamı istemedi fakat bilinsin istedim" sözlerine yer veren şarkıcı Derya Uluğ Instagram hesabında yaptığı paylaşımıyla güzel haberi duyurdu.

İşte o paylaşım;



