SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 oyuncu koronavirüsü atlattı

Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 oyuncu koronavirüsü atlattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.11.2020 18:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan 6 oyuncudan 4'ünün iyileştiği, 2 sporcunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 oyuncu koronavirüsü atlattı

Sarı-lacivertil kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daha önce yaptığımız açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo A Takımımızdan 6 oyuncunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir. Şu an itibariyle A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir. Gelişim takımımıza ise yeni test ve tetkikler bu hafta yapılacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Fenerbahçe para basacakFenerbahçe para basacak
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
Fenerbahçe para basacak
Fenerbahçe para basacak
Haaland ve Sörtlorh ülkeyi karıştırdılar
Haaland ve Sörtlorh ülkeyi karıştırdılar
Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı...
Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı...
Arda Turan kötü haberi duyurdu!
Arda Turan kötü haberi duyurdu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 oyuncu koronavirüsü atlattı
Fenerbahçe'de 4 oyuncuya koronavirüs müjdesi
Fenerbahçe para basacak
Fenerbahçe para basacak
Erol Bulut'un yeni gözdesi: Serhat Ahmetoğlu!
İşte Erol Bulut'un yeni gözdesi!
"En büyük hedefim bu sezon şampiyon olmak" diyen Emre'den Galatasaray'a gönderme
Emre'den Galatasaray'a gönderme!
Aycan Yanaç, Fenerbahçe hayalini açıkladı! ''Alo Aycan, gel...''
Survivor Aycan'dan Fenerbahçe'ye çağrı var!
Harun Tekin ne zaman sahalara dönecek?
İşte Harun Tekin sahalara dönüş tarihi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.