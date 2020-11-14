Fenerbahçe Öznur Kablo'da yeni koronavirüs vakaları

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı ve Gelişim Takımı'nda son yapılan testler sonucunda, koronavirüs vaka sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.
"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.
Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.
Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır."
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı
Koronavirüse yakalanan Galatasaraylı oyuncu konuştu
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Dorukhan, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı!
Beşiktaş'ta takım 2 gün izin
Avcı'nın gündemi takım savunması
'Büyük hedeflere ulaşabiliriz'
Kulüp başkanına silahlı saldırı
Neymar Brezilya maçlarında yok
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Diego Maradona taburcu edildi
Max Kruse'ye tehdit mektubu
Okuyucu Yorumları 1 yorum