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Fenerbahçe Öznur Kablo'da yeni koronavirüs vakaları

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.11.2020 13:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda yapılan son koronavirüs testlerinde, 14 oyuncu 4 de teknik ekip personelinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe Öznur Kablo'da yeni koronavirüs vakaları

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı ve Gelişim Takımı'nda son yapılan testler sonucunda, koronavirüs vaka sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

SARI LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.

Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Napalım yani korona virüs çıktıysa yeter kardeşim başka haber kalmadı mı dünyada bıktık artık
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