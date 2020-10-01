Fenerbahçe Papiss Cisse transferini açıkladı (Papiss Cisse kimdir?)

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Geçen sezon Alanyaspor'da Erol Bulut ile Alanya'da harika bir sezon geçiren Senegalli santrfor Fenerbahçe'de.
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