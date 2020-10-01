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Fenerbahçe Papiss Cisse transferini açıkladı (Papiss Cisse kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı...

Fenerbahçe Papiss Cisse transferini açıkladı (Papiss Cisse kimdir?)

Ayrıntılar geliyor...

PAPİSS CİSSE KİMDİR?

Geçen sezon Alanyaspor'da Erol Bulut ile Alanya'da harika bir sezon geçiren Senegalli santrfor Fenerbahçe'de.

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