Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti

Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen ve şu an boşta bulunan forvet oyuncusu Papis Cisse’nin menajeriyle bugün bir araya gelecek.
TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu Cisse ile bir telefon görüşmesi yaptı. Senegalli golcü transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.
Emre Belözoğlu'nun Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi. Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın atılabileceği belirtiliyor.
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