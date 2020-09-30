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Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2020 11:20 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci golcüsünü arıyor. Sarı lacivertli ekip Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti. İki sezon formasını giydiği Alanyaspor ile 65 maça çıkan Senegalli yıldız, bu karşılaşmalarda 42 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti

Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen ve şu an boşta bulunan forvet oyuncusu Papis Cisse’nin menajeriyle bugün bir araya gelecek.

TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu Cisse ile bir telefon görüşmesi yaptı. Senegalli golcü transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.

Emre Belözoğlu'nun Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi. Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın atılabileceği belirtiliyor.


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