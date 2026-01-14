Fenerbahçe para basacak! Romano duyurdu! Youssef En-Nesyri'ye İngiliz talip

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Sevilla'dan transfer edilen , Youssef En-Nesyri için sevindirici haber geldi. Son dönemde formasını Jhon Duran'a kaybeden yıldız oyuncu takımda olmaktan mutlu olsa da yedek kalmayı problem ediyor.

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU!

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz temsilcisi, Faslı santrforu 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak adına sarı-lacivertli kulübe teklif sundu. Fenerbahçe'nin bu teklife kısa süre içerisinde cevap vereceği ve transferin sonuçlanacağı öğrenildi.

İLK TERCİHİ EVERTON AMA...

Youssef En-Nesyri'ye İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yanı sıra Nottingham Forest da talip olduğu belirtildi. Ancak En-Nesyri'nin ilk tercihi Everton. Bugün görüşmeler devam edecek.

ARABİSTAN PİYASASI HALA CANLI!

Youssef En-Nesyri için Arabistan piyasasından gelecek teklifleri de bekleyen sarı-lacivertli yönetimi Al-Sadd'dan gelen haber ile mutlu oldu. Buna göre Al-Sadd, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro kiralama ve 25 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini iletti.

Son dönemde formasını Jhon Duran'a kaptıran En-Nesyri, bu sezon kulüp formasıyla 25 maçta 8 gol kaydetti. Form durumuyla taraftarlar tarafından epey tartışılan Faslı oyuncu şu an Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapıyor.