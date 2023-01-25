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Fenerbahçe paraya kıydı! Jayden Oosterwolde konusunda Parma ile anlaşmaya varıldı! Jayden Oosterwolde kimdir?

25.01.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için görüştüğü Parma forması giyen Jayden Oosterwolde transferini bitirme noktası getirdi. Sarı-lacivertlilerin bu transferde mutlu sona ulaşması artık çok yakın.

Fenerbahçe paraya kıydı! Jayden Oosterwolde konusunda Parma ile anlaşmaya varıldı! Jayden Oosterwolde kimdir?

Fenerbahçe, Jayden Oosterwalde için Parma'ya yaptığı son teklifi yükseltti ve İtalyan ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Potansiyelli bir oyuncu olarak bilinen 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde'de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.

SON TEKLİF 8.5 MİLYON EURO

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Fenerbahçe’nin Jayden Oosterwalde için yaptığı son teklif 8.5 milyon Euro oldu. Bu bedelin 7.5 milyon Euro'su nakit, 1 milyon Euro'su ise bonuslardan oluşuyor. Parma ile Fenerbahçe bu rakam üzerinden anlaştı.

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

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Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı. Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.


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