Fenerbahçe Perotti transferinde mutlu sona ulaştı

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın haberine göre; sarı lacivertli takım Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe Arjantinli futbolcunun kulübü Roma'ya 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.
Haberde sarı lacivertli takımın Diego Perotti ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 2.5 milyon Euro ödeyeceği vurgulandı.
Diego Perotti, 26 Temmuz 1998'de Arjantin'de doğdu. Forvet, forvet arkası ve sol kanat pozisyonlarında görev alan futbolcu sağ ayağını kullanıyor. Perotti kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma formalarını giydi. (Ajansspor)
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