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Fenerbahçe Perotti transferinde mutlu sona ulaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.09.2020 21:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Diego Perotti'yi transfer etti mi? Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli takımın hedefinde ise Roma forması giyen Diego Perotti var. İşte transferde son durum...

Fenerbahçe Perotti transferinde mutlu sona ulaştı

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın haberine göre; sarı lacivertli takım Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Arjantinli futbolcunun kulübü Roma'ya 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

YILLIK ÜCRETİ

Haberde sarı lacivertli takımın Diego Perotti ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 2.5 milyon Euro ödeyeceği vurgulandı.

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

Diego Perotti, 26 Temmuz 1998'de Arjantin'de doğdu. Forvet, forvet arkası ve sol kanat pozisyonlarında görev alan futbolcu sağ ayağını kullanıyor. Perotti kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma formalarını giydi. (Ajansspor)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
demek 1998 de doğdu ha baya gencmis
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