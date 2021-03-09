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Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi

09.03.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 08.03.2021 tarihinde Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler duyuruldu

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Selahattin Baki ile Turgay Ciner'in tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Sakıb Aytaç'ın talimatlara aykırı hareketi, Atakaş Hataysporlu oyuncu Youssouf Kone'nin ise kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa kulüplerinin de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

TFF 1. Lig'den Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ve Tuzlaspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan Bursasporlu futbolcu Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in ise Beypiliç Boluspor ile oynanan müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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