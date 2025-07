Fenerbahçe Portekiz kampının ilk hazırlık maçını galibiyetle tamamladı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Portekiz kampının ilk maçında Portimonense ile karşılaştı. Maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bir çok oyuncusuna da forma şansı verebildi. Maçta goller 20.ve 62. Dakikalarda Sebastian Szymanski’den geldi. Portekiz ekibinin golü ise 90.dakika da Tamble Monteiro'dan geldi.

SARI LACİVERTLİLER KAMP KADROSUNU BELİRLEMİŞTİ

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle kamp kadrosuna yazılmayan Anderson Talisca'nın dışında listede 28 oyuncu yer aldı.

İşte Sarı Kanarya'nın Portekiz kampına davet edilen oyuncular…

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

F.BAHÇE BU 11 İLE BAŞLADI

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Brown, Levent Mercan, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın

ORTAM ÇOK GERGİNDİ!

Maçın henüz ilk yarısında bir hazırlık maçının çok ötesinde sert fauller yapan Portimonense, Fenerbahçeli oyuncuları çileden çıkarttı. Arka arkaya yapılan faullerin ardından Fenerbahçe yedek kulübesi de ayağa kalkarak bu duruma tepki gösterdi. Ortam bir an da gerilirken, oyuncular birbirlerinin üzerine yürüdüler. Ardından hakem iki tarafı da ayırarak oyuna devam edildi